“ملعب المواطن” يقرأ في أرقام حسن الراهب صاحب اللدغات القاتلة

المواطن ـمحمد سلام



“ملعب المواطن” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد وتحليل أهم الأحداث الكروية التي تهم جماهير كرة القدم السعودية، واليوم سنكون على موعد مع مهاجم نادي النصر حسن الراهب الذي قاد فريقه إلى تحقيق الفوز بثنائية على الاتفاق ضمن الجولة 15 من دوري جميل.

الراهب ورغم الفترات القليلة التي شارك بها في الموسم الحالي، لكنه هدّاف الفريق برصيد 6 أهداف، جاء منها هدفان في شباك الباطن، وهدفان في الاتفاق، وهدف في الشباب، وهدف في مرمى التعاون، وصنع هدفًا وحيدًا، وشارك في إجمالي عدد دقائق بلغ 482 دقيقة.

الراهب صاحب الـ33 عامًا خلال 15 مواجهة شارك أساسيًّا في 5 مباريات فقط، وكان بديلًا في 5 لقاءات أخرى، ولم يلعب في أي لقاء بشكل كامل، سجل 3 أهداف بقدمه اليمنى، و3 أهداف بكرات رأسية، وتلقى 3 بطاقات صفراء.

“الشاطر حسن” يُعد من أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها مدربه زوران ماميتش، ودائمًا ما يكون في الموعد عندما تتاح له الفرصة، ويتميز اللاعب بالكرات الرأسية، وبالقدرة على استغلال أنصاف الفرص، وهو مهاجم ماكر دائم التحرك في دفاعات المنافسين، وصاحب لدغات قاتلة.