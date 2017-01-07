“ملعب المواطن”.. 3 أسباب أعطت زوران ماميتش التألّق مع النصر!

المواطن ـ محمد سلام



“ملعب المواطن” هي فقرة رياضية تقدّمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، وذلك لرصد وتحليل الأمور الفنية التي تهم جماهير كرة القدم السعودية، واليوم، سنكون على موعدٍ مع المدير الفني لنادي النصر، المدرّب الكرواتي زوران ماميتش.

زوران تولّى قيادة العالمي منذ بداية الموسم الحالي، ولعب 15 مباراة في بطولة الدوري، فاز في 10 وتعادل مرّتين وخسر 3 مواجهات، فيما سجّل خط هجومه 26 هدفًا، ويحتل المركز الرابع في أقوى خطوط الهجوم بين فِرق الدوري، بينما استقبلت شباك النصر 10 أهداف فقط، وهو خط الدفاع الأقوى في المسابقة، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي الهلال.

التقني الكرواتي استطاع الوصول بالكتيبة النصراوية إلى نهائي كأس ولي العهد بعد تغلّبه في نصف النهائي على الهلال بهدفين دون رد، وسيلتقي الفريق الاتحادي لحسم أولى ألقاب الموسم الرياضي.

ونحن نقدّم لكم، في السطور التالية، أهم الأسباب التي أعطت لزوران هذا النجاح خلال الفترة الماضية:

1ـ “الشخصية القوية”:

أظهر زوران شخصيةً قوية مع لاعبيه خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على تنفيذهم لتعليمات المدرّب على أرضية الملعب، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعامل معهم بصورةٍ جيدة، ولا يفرّق في التعامل بين لاعبٍ كبير ولاعبٍ آخر صغير، وشاهدنا جميعًا ما فعله الكرواتي بإبعاد قائد الفريق “حسين عبد الغني” بسبب عدم انضباطه وتنفيذه لتعليماته، كل هذا أعطى دلالةً قوية على أن العطاء والالتزام هما السبيلان لأخذ مكانة أساسية في تشكيلة ماميتش.

2ـ “الجرأة الفنية”:

مدرّب النصر دائمًا ما يقوم بعمل مفاجآت فنية تُربك الحسابات لمدرّبي الفِرق التي يلعب أمامها، وخاصةً في المباريات الكبيرة، وهو ما حدث في مباراة الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد، حيث خاض اللقاء بتشكيلةٍ غير متوقعة وطريقةٍ فنية بعثرت من أوراق المدرّب الهلالي رامون دياز، وأعطت التفوّق للكتيبة النصراوية.

3ـ “رجل المباريات الكبرى”:

حقّق زوران نجاحًا كبيرًا في المباريات الكبيرة التي خاضها، حتى الآن، وهو ما أعطى المدرّج النصراوي ثقةً كبيرة في عمل المدرّب، وجمع المدرّب الكرواتي 8 نقاط من 4 مباريات أمام فِرق الأهلي، والاتحاد، والشباب، والهلال، حيث حقّق الفوز مرّتين وتعادل مرّتين، ولم يتعرّض للهزيمة، ويُحسب للمدرّب الكرواتي قدرته الرائعة على قراءة منافسيه بصورةٍ جيدة، وإيقاف مفاتيح الخطورة لديهم.