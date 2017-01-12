“ملعب المواطن”.. 3 أسباب تجعل سعد الأمير صفقة رابحة مع الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام



“ملعب المواطن” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد وتحليل أهم الأحداث الكروية التي تهم جماهير كرة القدم السعودية، واليوم سنكون على موعد مع الدولي العراقي سعد عبد رب الأمير، والذي أعلن نادي القادسية، اليوم، رسمياً عن الموافقة على انتقاله لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيعوض الدولي العراقي المحترف لويز كارلوس المرجح إلغاء عقده، حيث سيشغل لاعب القادسية السابق ذات المركز في خط الوسط الأهلاوي.

سعد من مواليد عام 1992 طوله 180 سم ووزنه 74 كجم، وبالنظر إلى أرقام الدولي العراقي، نجد أنه يلعب مع القادسية منذ الموسم الماضي، حيث شارك في 25 مباراة بإجمالي عدد دقائق 2237 دقيقة، وسجل 5 أهداف وحصل على 6 بطاقات صفراء، وفي الموسم الحالي، لعب 13 مباراة بإجمالي عدد دقائق 1130 دقيقة.

ونرصد لكم في السطور التالية أهم الأسباب التي تجعل صفقة الأمير رابحة للنادي الجداوي:

1ـ “الدور الدفاعي”

يقوم الدولي العراقي بدور دفاعي مميز في خط الوسط، ويملك قدرة مميزة على استخلاص الكرات، لكن يعيبه بعض الشيء الخشونة الزائدة التي تجعله يحصل على بطاقات صفراء كثيرة، وتتطور أحياناً إلى البطاقة الحمراء كما حدث في الموسم الحالي، وبالنظر إلى أرقامه الدفاعية نجد أنه استرد الكرة 89 مرة وكان التحامه ناجح 30 مرة بنسبة 88.2 %، وقطع الكرة 20 مرة.

2ـ “بناء اللعب”

الأمير يمتلك مهارة جيدة في بناء الهجمة، ودقة عالية في التمرير، ولا يفقد الكرة بسهولة في خط الوسط، وبلغت دقة تمريراته خلال الموسم الحالي 84.5 %.

3ـ “الدور الهجومي”

يقوم سعد كذلك بدور هجومي قوي، ففي الموسم الماضي استطاع إحراز 5 أهداف مع فريقه، وفي الموسم الحالي سجل هدفين وصنع مثلهما، بالإضافة إلى صناعته 15 فرصة لزملائه.