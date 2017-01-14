ملك إسبانيا يصل الرياض

المواطن - واس

وصل الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، والوفد المرافق له إلى الرياض، مساء اليوم، في زيارةٍ رسمية للمملكة.

وكان في استقباله، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا، ومندوب عن المراسم الملكية.