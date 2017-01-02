ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

المواطن – واس

هنّأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وأكد الملك حمد بن عيسى متانة العلاقات الأخوية الوطيدة المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تتمتع به هذه العلاقات من روابط وصلات متينة وراسخة على مر التاريخ، مشيدًا بمسيرة التنمية والمنجزات الكبيرة المتتابعة والنهج المتقن والإجراءات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، التي كفلت استمرار دفع عجلة التطور والنماء في المملكة العربية السعوديّة.

وسأل جلالة ملك مملكة البحرين المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وأن يديم على المملكة وشعبها التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.