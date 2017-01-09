مليشيا الحوثي والمخلوع زرعت ربع مليون لغم باليمن منذ 2015

المواطن – نت

أكدت مصادر عسكرية يمنية أن مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح زرعت ما يربو على ربع مليون لغم منذ بدء حروبها بعدة محافظات في مارس 2015.

وأكدت المصادر أن هذا الرقم يمثل إحصائية تقديرية لما تم زرعه حتى نهاية ديسمبر 2016، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة باستمرار نتيجة لكون المليشيات تقوم في العادة بزرع كميات إضافية من الألغام والمتفجرات قبيل انسحابها من أي منطقة تتمكن قوات الشرعية من تحريرها.

من جهتها أعلنت قوات الجيش الوطني أمس الأحد، أنها تمكنت خلال يومين فقط من نزع 600 لغم زرعها الحوثيون والقوات الموالية لهم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

ولفتت المصادر العسكرية إلى أن نحو 100 ألف لغم جرى زرعها بمحافظات عدن ولحج والضالع جنوبي اليمن، في حين توزع باقي العدد على محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء وشبوة وحجة، إضافة إلى أطراف صعدة التي باتت الجبهة الأحدث لقوات الجيش الوطني.

وكانت دول التحالف قد شكلت أواخر أغسطس 2015، عشر فرق هندسية متخصصة لنزع الألغام في المناطق المحررة.

وبحسب معلومات سابقة فقد تمكنت الفرق الهندسية من نزع أكثر من 30 ألف لغم في محافظتي عدن ولحج.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، أعلن الجيش الوطني تمكن الفرق الهندسية المتخصصة من نزع 36 ألف لغم زرعتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.