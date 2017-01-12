من#الجوف إلى #الطائف.. جولة وزير الصحة تكريم وإشادة

المواطن - عبدالعزيز العلي

جاءت رحلة وزير الصحة، أمس ، من شمال مملكة منطقة الجوف إلى غربها عصرًا، وتحديدًا بالطائف، في يوم عمل عاصف، حيث صاحبه تكريم الممرضة “عبير العنزي” التي تبرّعت بجزءٍ من كبدها لأحد المرضى، كذلك لقاء أمير منطقة الجوف.

وأكّد وزير الصحة، عقب اللقاء، أنه ستُجرى أول عملية قسطرة بمركز القلب خلال الـ 3 أسابيع القادمة، حيث يجري العمل على استكمال التجهيزات الطبية بالمركز بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، بمدينة سكاكا، مشددًا على استمرار العمل بمدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة أبناء المناطق الشمالية وفق البرنامج الزمني لها، والعمل على تطوير خدمات القطاع الصحي بشكلٍ كامل.

ومن الجوف إلى مدينة الورد، وصل وزير الصحة “توفيق الربيعة” عصرًا إلى الطائف، يرافقه نائب الوزير للشؤون الصحية “حمد الضويلع”، واطّلع على سير العمل بمستشفى الملك فيصل، ومستشفى الملك عبد العزيز التخصّصي، وانتقل إلى مركزٍ صحي وسط المدينة، واستمع إلى شرحٍ مفصّل من مساعد مدير الشؤون الصحية للطب العلاجي عن آلية العمل، والخدمات المقدّمة الحديثة، والتجهيزات الجديدة التي طرأت على مستشفيات المحافظة.

وأثنى الوزير، في زيارته، على ما لمسه من تطوّرات ملحوظة كانت محط إعجابه، حيث دوّن فيها رسالة شكر إلى مدير صحة الطائف “صالح المؤنس”.

وتجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف شهدت تغيّرات جذرية في القيادات والخدمات الطبية بعد تولّي المؤنس دفّة الإدارة، ممّا انعكس على الجانب الصحي بالمحافظة.