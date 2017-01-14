منتخب اليد يواجه روسيا البيضاء في ثاني خطوات مونديال فرنسا 2017

المواطن - واس

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد منتخب روسيا البيضاء، غدًا، على صالة “روان”، في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25، المقامة حاليًا في فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في 4 مجموعات.

ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرّف الذي قدّمه أمام كرواتيا في مباراته الماضية، وتحقيق انتصار يقرّبه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تضم بجانب المنتخب السعودي منتخبات كرواتيا، وتشيلي، والمجر، وألمانيا، وبيلاروسيا.

والتقى المنتخبان في إسبانيا، عام 2013، وانتهى اللقاء لمصلحة روسيا البيضاء، 33/15، فيما يتفوّق الأخضر في عدد المشاركات بوجوده في 8 بطولات من العام 1997، فيما تشارك روسيا البيضاء للمرة الرابعة في تاريخها، من 1995، حيث حقّقت المركز التاسع وقتها.

ومن جهته، أكّد المدرّب الوطني، رائد العليوات، أن الثقة والهدوء والتركيز هي عوامل أسهمت في ظهور المنتخب بمظهرٍ رائع أمام كرواتيا، أحد أعرق المنتخبات الأوروبية، مشيرًا إلى أن تألّق الحارس السعودي مناف وخبرته في الشباك أعطت بقية اللاعبين الجرأة والثقة في التسجيل من جميع المراكز.

وأضاف العليوات أن الدفاع المتقدّم للمنتخب السعودي حدّ من خطورة الكرواتي في التسديد من خارج منطقة الـ 9 أمتار، وسهّل المهمة على الحارسين مناف آل سعيد ونواف المطيري في التصدّي للعديد من الكُرات.

وأكّد حارس المنتخب السعودي، نواف المطيري، رضاهم عن أنفسهم وظهورهم بمستوى رائع أمام منتخب كرواتيا، بالرغم من فارق الإمكانات التي تصب في مصلحة المنافس، وقال المطيري: “الجميع كان ينتظر أن يتفوّق المنتخب الكرواتي بفارقٍ كبير من الأهداف، ولكننا استطعنا مخالفة التوقّعات، وقدّمنا مستوى أشاد به جميع المتابعين”.