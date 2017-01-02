منسوبو الحرس الوطني بالحد الجنوبي يهنئون القيادة بذكرى البيعة

المواطن – الرياض

رفع منسوبو قوات الحرس الوطني المرابطون في ميدان العز والشرف والكرامة في الحد الجنوبي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقيادة الرشيدة وإلى أبناء الوطن الغالي بمناسبة ذكرى البيعة في سنتها الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ورعاه ــ .

وأعربوا في تصريحات أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة وغالية على الوطن والمواطن، كما عبروا عن مشاعر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وأكدوا أن مشاعر الفخر والاعتزاز بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء تغمرهم بذكرى البيعة المباركة وهم يقفون بكل بسالة وتفان، على حدود الوطن الجنوبية مدافعين عن الدين، وحامين ثرى الوطن الغالي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه أو محاولة الاقتراب من حدوده ، ونوه الجميع بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بالوطن والمواطن، مبرزين ما تحقق في هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ من نهضة تنموية في مختلف مناحي الحياة بمختلف مناطق المملكة.