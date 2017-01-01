منع مشاهير السوشيال ميديا من دخول الأسواق والمولات

المواطن- عبد العزيز العلي

علمت “المواطن“، من مصادرها الخاصة، بصدور توجيهات عُليا بمنع مشاهير التواصل الاجتماعي من دخول الأسواق والمولات التجارية، وذلك بسبب الفوضى التي تحدث من المشاهير وتسابق الجماهير للتصوير معهم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“، قدمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابًا عن الدعوات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعض المشاهير للتجمّع في الأسواق التي ينتج عنها الفوضى، والوقوع في محاذير شرعية ونظامية، حيث ترغب الهيئة في اتخاذ إجراء مناسب ومعالجة تلك الفوضى.

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية كثّفت التحرّي وجمع المعلومات على دعوات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المحلات في الأسواق، وذلك لغرض الإعلان لمنتجاتهم ومحلاتهم التجارية.

فيما كشفت التحريات عن أن المولات التجارية ليس لديها تقنين لمثل هذه التجمّعات ممّا يسبب الفوضى، وتسابق الجمهور للتصوير مع المشاهير، ويؤدي إلى عدم السيطرة على الوضع من قبل أصحاب المولات التجارية.

كما لفتت المصادر، بناءً على ما تم تقصّيه، إلى منع أصحاب المراكز والمحلات التجارية من القيام بأي إعلان إلّا بعد أخذ الإذن من الجهات المختصّة، وسيتم معاقبة المخالفين.