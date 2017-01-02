منع_مشاهير_التواصل_من_المولات .. ترحيب بحدث (مغلوط) !

المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

على الرغم من نفي متحدّث وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين اليوم الإثنين، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من منع مشاهير التواصل من المولات، إلا أن طرح فكرة المنع ذاتها لاقت ترحيبًا واسعًا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتحت هاشتاج #منع_مشاهير_التواصل_من_المولات، تباينت الآراء وتفاوتت، حيث رأى الغالبية أن قرار المنع صائب وكان يجب أخذه قبل فترة، خاصة أن هناك ما وصفوه بـ”تسيب” يحدث عند تواجد نشطاء التواصل الاجتماعي في المولات.

وكتب مشعل السبيعي: “لما تسمع كلمة مشاهير تحس إنه جورج كلوني ولا جوني ديب،،، في الأخير يطلع فيحان “.

وغرد أبو عمر: “أفضل قرار وتحصين أطفالنا من انحرافات سفهاء السوشل ميديا.. ويوجد بينهم أجانب لا يمتون لثقافتنا بصله”.

وأكدت نوال صالح البطيحي أن: “الشُّهرة لا تعنى ذوبان الضَّوابط الشَّرعيَّة، وإلغاء الحدود الشَّخصيَّة.”.

أما العنود بن عجلان فقالت: “الدول المجاورة المشاهير يمرون فالمول محد يلتفت لهم مع إنهم معلنين عنه، فشلتونا فشلتوناااااا”.

ومن جانبه، كتب حساب يدعى “الشمالي”: ممتاز منعًا للفوضى وصياح بعض النساء يوم تشوف المشهور كأنه ملك نازل من السماء “.

ورأى أحمد الدحيم أن القرار لو في حالة صحته لكان: “حلو، عشان مايطلع كل فترة صغير عقل يخالف الأدب والذوق العام ليشتهر ثم يجمع أموال الإعلانات دون جهد أو فكر!”.

وكتب متحدث التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم الإثنين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عدة تغريدات في هذا الشأن، بدأها بقوله: “غير صحيح.. #منع_مشاهير_التواصل_من_المولات، ووزارة التجارة لم تمنعهم من ذلك”.

وتابع: “هناك تنظيم وتقنين بعد ورود ملاحظات حول تجمّعات، ومخالفات، وفوضى بسبب دعوة المشاهير تؤدّي إلى عدم قدرة بعض (المولات) من السيطرة عليها”.

فيما ختم قائلًا: “للمحافظة على الأنظمة، ستكون المراكز والمحلات التجارية مُلزمة بأخذ موافقة الجهات المختصّة قبل دعوة المشاهير منعًا لحدوث أي تجاوزات”.