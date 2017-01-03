منفّذ هجوم مطعم رينا دخل تركيا من سوريا بصحبة زوجته وبناته

المواطن – وكالات

أكّدت تقارير إعلامية تركية أن المسلّح الذي قتل 39 شخصًا في الهجوم على مطعم “رينا” في إسطنبول في رأس السنة كان متمرّسًا على ما يبدو في حرب العصابات، وربما يكون تلقّى تدريبًا في سوريا، بحسب ما ذكرته رويترز.

وقتل المهاجم، الذي ما زال طليقًا حتى الآن، شرطيًا ومدنيًا بالرصاص عند مدخل مطعم “رينا” الليلي، يوم الأحد، قبل أن يفتح نيران بندقية آلية على الموجودين بالداخل، فيما أعاد تعبئة سلاحه 6 مرات، وواصل إطلاق النار على المصابين الذين استلقوا على الأرض.

فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث، مؤكدًا أن مطعم “رينا” نقطة تجمّع للمسيحيين للاحتفال “بعيدهم الشركي”.

كما أفادت المصادر أن منفّذ الهجوم على مطعم “رينا” قد سافر تركيا أكثر من مرة قادمًا من سوريا، برفقة زوجته وبناته، حتى لا يثير الشكوك.