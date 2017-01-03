من طهران المالكي يواصل الهذيان والتطاول على السعودية

المواطن – الرياض



عاد نائب الرئيس العراقي رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي للهذيان والتطاول ومهاجمة المملكة مجدداً , متهماً إياها بما وصفه بدعم الإرهاب، في محاولة يائسة للتضليل على الإرهاب الإيراني في المنطقة، كما في العراق وسوريا واليمن.

ونقلت وكالة “تسنيم “الإيرانية شبه الرسمية تصريحات المالكي التي قال فيها: “إذا قمنا بتحرير المناطق المحتلة والإخوة السوريون بحاجة إلى المساعدة فإننا مستعدون لتقديم المساعدة لهم.. لماذا لا نقدم المساعدة في مواجهة داعش؟ نشكر الله أن سوريا حققت إنجازات وأن الحشد الشعبي والقوات العراقية يواصلان العمليات العسكرية في الموصل”.

أما حول أهداف زيارته إلى إيران، فقد اعترف المالكي بدعم طهران للمليشيات العراقية بالسلاح، قائلاً: “كنا نعاني من نقص في السلاح في مواجهة داعش.. إيران كانت الدولة الوحيدة التي زودتنا بالسلاح في حين سائر الدول الأخرى لم تزودنا بالسلاح… كنا نستلم السلاح من إيران فور دفع ثمنه في حين أن الدول الأخرى كانت تؤجل التسليم عدة أشهر.”

ويعتبر المالكي أحد أبرز حلفاء طهران في العراق، وقد اضطر لمغادرة منصبه والفرار إلى طهران بعد ازدياد الغضب الشعبي والسياسي عليه خلال توليه رئاسة الحكومة بسبب تمدد تنظيم داعش وخسارة مدينة الموصل.