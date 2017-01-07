مهاجم ريال مدريد: هدفنا تحقيق الثلاثية

المواطن ـ نت



أكّد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بعد الفوز على غرناطة بـ 5 أهداف دون رد في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني، أن الهدف هو الحصول على جميع البطولات هذا الموسم.

وحقّق ريال مدريد فوزًا كبيرًا ومستحقًا على غرناطة بعد ظهر اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، وهي أول مباراة للنادي الملكي في بطولة الدوري الإسباني في العام الجديد 2017.

فيما قال المهاجم الفرنسي: “أشعر بأنني مائة في المائة بدنيًا من دون أي آلام، هدفنا هو الذهاب من مباراة إلى مباراة، والسير في المسابقات الثلاث، وسوف نستمر في العمل معًا من أجل الفوز بها”.

واحتفل كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق مباراة اليوم، مع جماهير ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية في حضور العديد من أساطير النادي الأبيض مثل لويس فيجو، والبرازيلي رونالدو، والإنجليزي مايكل أوين.