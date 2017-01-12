مهاجم ليفربول مطلوب في برشلونة !

المواطن ـ وكالات



كشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني دخل في سباق الحصول على خدمات اللاعب آدام لالانا، نجم ليفربول الإنجليزي، ولكنه يواجه منافسة شرسة في هذا الصدد مع ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتبقى للاعب الإنجليزي (28 عاماً) موسمان في تعاقده مع ليفربول، ولكنه قد ينتقل إلى صفوف العملاق الكاتالوني، إذا لم يتمكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من اختتام الموسم الحالي محتلاً أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

ويمر لالانا بحالة فنية رائعة تحت قيادة كلوب، إذ سجل 7 أهداف في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وساهم في تعضيد موقف الفريق في صراعه مع نظيره تشيلسي على صدارة الجدول.

وثارت شائعات في الفترة الأخيرة تؤكد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع فليبي كوتينيو، مهاجم ليفربول، إلا أن النادي الكاتالوني قد يغير وجهته إلى النجم الدولي الإنجليزي لالانا، إذا لم يفلح في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.