مواجهات بقنابل الغاز بين الأمن ومحتجين في تونس

المواطن – نت

اندلعت مواجهات في مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا بين الشرطة ومحتجين يطالبون برفع رسوم مالية فرضها على التجار التونسيين المشرفون على الجانب الليبي من معبر راس الجدير الحدودي المشترك.

ويربط هذا المعبر بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهما منطقتان تعيشان أساساً على التجارة والتهريب عبر الحدود.

وأفاد شهود فرانس برس بأن محتجين أغلبهم شبان، أحرقوا إطارات وأغلقوا طريقاً يربط بين مدينة بن قردان ومعبر راس الجدير.

ووسط المدينة، فرقت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع محتجين تجمعوا أمام مبان حكومية بعدما رشقوا قوات الأمن بالحجارة، بحسب إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة.

وقال متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية لفرانس برس، إن قوات الأمن فرقت “بشكل قانوني” تظاهرة لنحو 150 شخصاً.

وأفاد محتجون في بن قردان بأن المشرفين من الجانب الليبي على راس الجدير “يسيئون معاملة” التجار والمسافرين التونسيين و”يبتزونهم مالياً” بفرض رسوم على مرور الأشخاص والسيارات والسلع.