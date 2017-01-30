مواجهة يونانية تركية في بحر إيجة

مواجهة يونانية تركية في بحر إيجة

2017/01/30
الساعة 12:32 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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Two women from Syria sit facing the sea at Piraeus harbour in Athens, on March 6, 2016. At least 25 migrants including children died on March 6 when their wooden boat capsized in the Aegean Sea while trying to cross from Turkey to Greece, the Turkish coastguard said. The tragedy comes a day before a crucial summit between Turkey and European Union leaders in Brussels. The 28-nation bloc is hoping for new commitments from Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu at their talks in Brussels in order to stop the stream of refugees. / AFP / ANGELOS TZORTZINIS (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP/Getty Images)
المواطن - وكالات

مواجهة شهدها بحر إيجة أمس، الأحد، بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة، في حادثٍ جديد على خلفية توتّر متزايد بين البلدين.
وأوضحت وزارة الدفاع اليونانية أن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية -يرافقها زوارق للقوات الخاصة- دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر إيميا اليونانية التي تطالب بها أنقرة.

وقالت الوزارة إن سفن خفر السواحل اليونانيين -يرافقها زورق استطلاع للبحرية- راقبت في شكلٍ دائم تحركات السفن التركية، وحذّرتها من “الانتهاك” الذي ارتكبته للمياه الإقليمية، لافتة إلى أن البوارج التركية غادرت المنطقة بعد 7 دقائق.

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