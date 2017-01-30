مواجهة يونانية تركية في بحر إيجة

المواطن - وكالات

مواجهة شهدها بحر إيجة أمس، الأحد، بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة، في حادثٍ جديد على خلفية توتّر متزايد بين البلدين.

وأوضحت وزارة الدفاع اليونانية أن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية -يرافقها زوارق للقوات الخاصة- دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر إيميا اليونانية التي تطالب بها أنقرة.

وقالت الوزارة إن سفن خفر السواحل اليونانيين -يرافقها زورق استطلاع للبحرية- راقبت في شكلٍ دائم تحركات السفن التركية، وحذّرتها من “الانتهاك” الذي ارتكبته للمياه الإقليمية، لافتة إلى أن البوارج التركية غادرت المنطقة بعد 7 دقائق.