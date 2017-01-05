مواطنة في ماليزيا ممنوعة من العودة للمملكة.. وهذه قصتها

المواطن – الرياض

احتجزت الشرطة الماليزية متعلقات تخص مواطنة سعودية، عقب تحريزها ضمن ممتلكات مقيم عربي تم القبض عليه بتهمة السرقة؛ الأمر الذي يحول دون عودتها إلى المملكة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي التفاصيل تعرضت المواطنة لعملية سرقة خلال مرافقتها ابنها المعاق أثناء دراسته في ماليزيا، لكنها فوجئت بعدم إعادة الشرطة متعلقاتها المسروقة وهي المحفظة وبها نقود وهاتفها واحتجازها لعرضها خلال محاكمة اللص المقبوض عليه.

وأوضحت المواطنة أن الشرطة رفضت إعطاءها متعلقاتها إلا عقب انتهاء محاكمة السارق، مبينةً أنها لا يمكنها العودة إلى المملكة بسبب هذا الأمر، وفقاً لـ”عكاظ”.

من جهته أكد سفير المملكة لدى كوالالمبور فهد الرشيد أن السفارة تلقت شكوى من السيدة تطالب بالتدخل لإنهاء الأزمة وتمكينها من العودة للمملكة، لافتاً إلى أن السفارة أوفدت مندوباً لحضور جلستين عقدتهما المحكمة إلا أن القاضي أجل القضية.