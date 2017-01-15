مواطن بين مطرقة “كيا” وسندان “التجارة”.. سيارته مَعيبة والجميع يتنصل!

المواطن- سعيد القرني _العرضيات

استلم المواطن (ع . م . ش) سيارته من شركة كيا للجبر بنظام التأجير المنتهي بالتمليك كأي مواطن يحلم بأخذ سيارة جديدة، ولكن الأدهى في الأمر أن المواطن اكتشف العديد من العيوب في سيارته.

وروى صاحب المشكلة لـ”المواطن” قائلاً: “أخذت سيارة من نوع ريو سيدان 2016 وبعد أن استلمتها من منطقة الباحة ذهبت بها إلى المنزل وعندما أردت تشغيلها لم تشتغل وبقيت أربعة أيام وهي معطلة، ثم قمت بإبلاغ وزارة التجارة فردوا علي وأفادوني بالتوجه لأقرب فرع صيانة للوكالة علماً بأني قمت باستخراجها من المنطقة الشرقية وتبعد عن إقامتي حوالي 1800 كيلو”.

وتابع: “ذهبت بالسيارة إلى خميس مشيط كأقرب وكالة لدى الشركة فأبلغتهم بما حدث لي ثم اتصلت على مراقبي وزارة التجارة فقالوا لي: سوف نرسل مراقباً لكم، فانتظرتهم أسبوعاً كاملاً وهم في مماطلة وتعطلت مصالحي ولم يعد لدي سيارة فقامت الوكالة بخميس مشيط برش مكان العيوب المكتشفة في السيارة وأبلغت وكالة كيا الجبر وزارة التجارة أن القطع المتهالكة تبدل بقطع جديدة فأبلغوني بالاستلام فرفضت لكونها تشكل خطراً على حياتي ولا أعلم عن المشاكل والعيوب التي تترتب خلف ذلك من أعطال خلال السير”.

واستكمل: “اتصلت بوزارة التجارة وأبلغوني أن المراقب قدم لهم تقريراً وهو لم يكشف على السيارة وخارج المدينة التي بها السيارة حيث إنه في الدمام والسيارة في خميس مشيط وكتب التقرير حسب تواصله مع الشركه هاتفياً”.

وتساءل: “كيف يتم ذلك دون النظر لعيوب السيارة أو الكشف عنها.. ولم لا يستجيب أحد معي من وزارة التجارة؟ لأني عاودت الاتصال مراراً ولكن دون جدوى وحتى الآن لم أستلمها والشركة لم تستجب معي أبداً”.

وناشد مسؤولي وزارة التجارة النظر لمشكلته وإنصافه من ظلم الشركة التى تريد أقساطاً دون إصلاح السيارة أو إرجاعها، متسائلاً: “أين دور وزارة التجارة في ضبط مثل هذه المخالفات وإنصافي من ظلم الشركة؟”.