مواطن يتهم “تعليم بارق” بالمحسوبية وظلم شقيقته المعلمة

المواطن – عبدالعزيز الشهري

اتهم مواطن المسؤولين في مكتب تعليم بارق بمحاباة إحدى المعلمات على حساب شقيقته المعلمة، وتكليفها أضعاف الحصص مقارنة بالمعلمة الأخرى.

وطالب شقيق معلمة العلوم الاجتماعية بإحدى ابتدائيات البنات التابعة لتعليم بارق المسؤولين بإنصاف شقيقته التي تعاني من الظلم بسبب ما وصفه بالمحسوبيات في مكتب تعليم بارق وإدارة تعليم محايل حيث تم بسبب تلك المحسوبيات دعم معلمة منتدبة باسمها والتي اشترطت ألا يزيد نصابها على 10 حصص وأن يُسند لها مواد شقيقته التي تدرسها منذ 5 سنوات !

وقال المواطن في شكواه: “هناك محاباة في مكتب تعليم بارق حيث توجهت للمدرسة مشرفتان إحداهما رياض أطفال ودون تكليف رسمي من مدير المكتب وقررتا تكليف شقيقته بـ24 حصة والمعلمة الأخرى بـ8 حصص فقط , وبرغم توجيه مدير مكتب بارق ببطلان هذا القرار , إلا أن مديرة المكتب تهدد شقيقتي إن رفضت قرار اللجنة”.

وتابع: “تم تكليف المعلمة المنتدبة بعد ذلك لمجمع البنات مطلع شهر محرم للعام الحالي إلا أنها عادت بقوة المحسوبيات دون إخلاء طرف أو موافقة مكتب تعليم بارق , وفي غرة شهر صفر حضرت مشرفة اللغة العربية وسلمت تلك المعلمة المناهج التي تدرسها شقيقتي وأسندت لشقيقتي مواد أخرى في محاباة واضحة وتحدٍّ بيّن”.

وقال في خطابه الذي وجهه لمدير تعليم محايل منذ أسابيع – حصلت “المواطن” على نسخة منه – إنه لم يجد أي تجاوب، وقال فيه: “أطالب بالتحقيق مع كل من تعدى النظام وحاول إرغام شقيقتي لأجل مجاملة ومحسوبيات للأخرى والذين يهددون شقيقتي دوماً بالنقل من المدرسة إن هي رفضت القرار المجحف”.

“المواطن” عرضت الموضوع على مدير تعليم محايل منصور آل شريم للحصول على تعقيب على شكوى المواطن منذ الأربعاء الماضي، ثم كررت الاتصال مرة أخرى الخميس وكذلك الأحد إلا أنه اكتفى بقوله: “تمت إحالة الموضوع لمدير المكتب”، هذا وتحتفظ “المواطن” بكافة المخاطبات الرسمية حول القضية .