موبايلي أعمال تعزز خدماتها بحلول تقنية ريادية لإدارة المنشآت

المواطن – الرياض

تعزيزًا لريادة (موبايلي) في استباق التحوّل الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تقدم (موبايلي) خدمة البنية التحتية المُدارة والمقدّمة لقطاع الأعمال، حيث تم تصميمها لتزويد وظائف شبكة الخوادم بأنظمة تشغيل متنوعة لاستضافة تطبيقات الأعمال، مما يسمح بتقديم حلول متطورة بحسب متطلّبات المنشآت.

أكّد الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المهندس إسماعيل الغامدي أن خدمة البنية التحتية المُدارة جُهّزت بمنصات تقنية، بجودة ومعايير عالمية، تساهم في تلبية متطلّبات الشركات بمختلف مجالاتها، مما يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية، والإنفاق الرأسمالي، ويعطي الفرصة لمُدراء المنشآت بالتركيز على أعمالهم الأساسية.

كما أضاف الغامدي أنه تم توفير الخدمة بأسعارٍ تنافسية تستهدف المنشآت بمختلف أحجامها، وبتعاقد قائم على اتفاقية ضمان مستوى الخدمة، وبدعمٍ فني على مدار الساعة، حيث يشمل إدارة العمليات وتجهيز التقارير، وذلك بإدارة فريق من المهندسين بأعلى مستويات المهنية، والخبرة، والاحتراف.

يذكر أن قطاع الأعمال في (موبايلي) يقدم منظومة للبنية التحتية المتكاملة التي تتضمّن أكبر مراكز بيانات في المملكة، وذلك لدعم كل احتياجات الأعمال بمختلف الأحجام، وفي مختلف المجالات الصناعية والتجارية مما يسهم في تقدم الأعمال التقنية، وتطور إنترنت الأشياء، ممّا يسمح بإيجاد الحلول اللازمة لإدارة المنشآت، ورفع مستوى النمو، وزيادة الفرص الاستثمارية.