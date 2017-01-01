موبايلي أعمال تقدم لعملائها خصم 50% على خدمة الراوتر المُدارة

المواطن – الرياض

مساهمة من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في تسهيل تبنّي التقنية الحديثة في قطاع الأعمال، حيث تقدّم الشركة خصمًا قدره 50% على باقات الراوتر المُدار (الأساسية والمتقدمة) وعلى أجهزة الراوتر، وذلك لعملاء قطاع الأعمال الجُدد الراغبين في الحصول على الخدمة.

توفر خدمة الراوتر المُدار المقدّمة من (موبايلي أعمال) لعملائها إمكانية تركيب، ومراقبة، وصيانة الراوتر عبر شبكة الربط الافتراضية بطريقةٍ سلسة ممّا يضمن استمرارية العمل لدى المنشأة.

كما تساعد خدمة الراوتر المُدار، من خلال فريق يتميّز بكفاءة عالية، على مراقبة حالة اتصال الراوتر بالشبكة على مدار الساعة، ومعالجة المشكلات قبل حدوثها حسب اتفاقية مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى حصول العميل على تقارير مفصّلة عن الخدمة ومدى استقرارها، ممّا يمنح العملاء فرصة التركيز على أعمالهم الأساسية، والتخلّص من مشاكل المراقبة والصيانة والتكاليف العالية.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس تنفيذي أول للتخطيط الاستراتيجي والتسويق في قطاع الأعمال، المهندس ماجد بن عبد العزيز العتيبي، إن العرض المقدّم على خدمة الراوتر المُدار هو من العروض المؤكّدة لدور (موبايلي) الريادي في تقديم خدماتها المتطوّرة بأفضل الأسعار لعملاء قطاع الأعمال.

كما نوّه بأن (موبايلي أعمال) تتميز بتقديم مجموعة من خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تدعم التحوّل الرقمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما أشار إلى أن (موبايلي أعمال) تسعى، في الفترة المقبلة، إلى طرح عدد من الخدمات الجديدة لتعزيز ريادة الشركة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتقدم (موبايلي أعمال) خدمات متنوعة للقطاعين الحكومي والخاص تتمثّل في خدمات الإنترنت، سواء المتحرك عن طريق شبكة الجيل الرابع أو الثابت عن طريق شبكة الألياف البصرية، بالإضافة إلى خدمات تقنية المعلومات المتقدّمة مثل خدمات أمن المعلومات التي تعمل على الحماية من الاختراق والهجمات الإلكترونية، والخدمات المُدارة، وخدمات إنترنت الأشياء IoT، ومركز التحكّم M2M، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات.