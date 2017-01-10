موبايلي تتعاون مع “أسواق المزرعة” لتوفير كروت الشحن للمشتركين

المواطن – الرياض

عززت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وصولها لمشتركيها من خلال تعاونها مع (أسواق المزرعة)، وذلك بهدف تسهيل حصول مشتركيها على خدماتها بيسر وسهولة.

وسيحقق الانتشار المميز الذي تحظى به فروع (أسواق المزرعة) إضافة إلى العلامة التجارية المتينة لموبايلي شراكة نوعية بين قطاعين مهمين من قطاع الأعمال ، حيث ستوفر أسواق المزرعة قسائم الشحن الإلكترونية في 59 فرعاً من فروعها في مناطق المملكة، يشمل ذلك قسائم الشحن الجديدة لباقات الإنترنت وهي، 2 جيجابايت، 5 جيجابايت، وكذلك 10 جيجابايت، و 60 جيجابايت، وأخيراً 180 جيجابايت.

كما تهدف موبايلي إلى تعزيز انتشارها ووصولها إلى مشتركيها وذلك من خلال استغلال قنوات التجارة الحديثة، ومما لا شك فيه أن أسواق المزرعة تعد من أهم تلك القنوات لتعزيز عمليات الوصول للمشتركين لا سيما وأنها تمتلك نمطًا مميزًا في تجارة التجزئة عطفًا على العلامة التجارية القوية.

يذكر أن موبايلي تهدف من خلال اتفاقيات “التجارة الحديثة” إلى توفير منتجاتها وخدماتها بمختلف أنواعها للمستهلكين من خلال فروع شركائها من المتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة باعتبارها آليةً جديدةً تعزز من قنوات البيع وهو ما يبقي موبايلي دائمًا بالقرب من مشتركيها.