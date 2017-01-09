موبايلي تستمر في تقديم 10 أضعاف كمية البيانات مجانًا

المواطن – الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن استمرارها في تقديم عرض 10 أضعاف البيانات مجانًا لمشتركي باقات مسبقة الدفع الصوتية، وتزود الشركة بموجب هذا العرض المشتركين بـ 90 جيجابايت إضافية مجانية عند تفعيل باقة 10 جيجابايت بسعر 120 ر.س عن طريق الرسائل النصية.

وأوضحت الشركة في بيان أنه “يمكن للمشترك الاستفادة من العرض بإرسال رسالةٍ نصيّة تحتوي “تفعيل 10جيجا” إلى 1100. بالإضافة إلى أنه قد تم تمديد العرض حتى نهاية يوم 21 يناير 2017″.

هذا وسبق أن أعلنت موبايلي مؤخرًا أنه يمكن لكافة مشتركي باقات البيانات ومسبقة الدفع الصوتية الحاليين والجدد الاستفادة من عرض 100 جيجابايت عند شحن بطاقة البيانات 10 جيجابايت المتوافرة في الفروع.

كما أن هذا العرض يأتي ليؤكد مدى حرص موبايلي على تلبية احتياجات مشتركيها وعلى تقديم عروض تسويقية جذابة تلقى رضا المشتركين، وتركّز الشركة على تقديم خدمات الإنترنت بطرق مبتكرة تعمل على إثراء حياة مشتركيها لا سيما أن خدمات الإنترنت باتت ضرورية في التواصل، وبإمكان مشتركي باقات البيانات أيضًا الحصول على بطاقة الشحن بسهولة من خلال فروع الشركة المنتشرة حول المملكة بالإضافة إلى الموزعين الرئيسيين، وذلك مما يعزز من تنويع الاختيارات أمام المشتركين ويلبي احتياجاتهم بطريقة مبتكرة حيث تشهد خدمات الإنترنت تزايدًا في الطلب.