موبايلي تواصل باقات “واجد” المفوترة الشهرية لمدة 3 أشهر

المواطن – الرياض



تستمر شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” في تقديم عرض مُضاعفة المميزات الشهرية في باقات واجد، والذي يحصل من خلاله المشترك على ضعف المميزات الشهرية لأحد باقات واجد الشهرية مجانًا ولمدة 3 أشهر من تاريخ الاشتراك، سواء كان للمشتركين الجدد أو المحولين من باقات «موبايلي» الأخرى.

وتقدم باقة واجد من خلال هذا العرض ثلاثة خيارات تلبي كافة الاستخدامات وهي (واجد 400) وتتضمن 200 جيجابايت و 4000 دقيقة لكل الشبكات. وباقة (واجد 300) وتتضمن 40 جيجابايت و 2000 دقيقة لكل الشبكات. وباقة (واجد 200) وتتضمن 20 جيجابايت و 1000 دقيقة لكل الشبكات.

يُقدّمُ العرض بنفس سعر اشتراك الباقة الدائم ولمدة ثلاثة أشهر، كما أن الوحدة التحاسبية هي الثانية للاتصال والميجابايت للإنترنت وهو ما يتيح للمشتركين استخداماً أمثل للميزات الشهرية للباقات.

وتتميّز الباقة بتلقّي مُشتركيها رسائل نصيةً لإشعارهم بمعدل الاستهلاك سواء كان ذلك لاستخدام الإنترنت أو استخدام الدقائق والتي تشمل كافة الشبكات المحلية، وهو ما يسمح للمشترك بإدارة فواتيره الشهرية بشكل أفضل ولتجنُّب أي رسوم إضافية، إضافة لذلك وفي حال استنفاد المشترك للمزايا الشهرية للإنترنت والدقائق، فسوف يحصل على باقات إنترنت إضافية خاصة ودقائق اتصال بأسعار تنافسية.

كما تُمكّن موبايلي عملاءها الجدد والراغبين بالاشتراك في إحدى باقات واجد، من الحصول على رقم (مميز) كما يمكن لعملاء الشبكات الأخرى طلب تحويل نفس الرقم إلى «موبايلي» للحصول على هذا العرض وذلك بزيارة أحد فروع «موبايلي»، يأتي ذلك تأكيدًا لدور موبايلي الريادي في تحقيق تطلعات عملائها، وذلك بتقديم الباقات المفوترة الأكثر تميزًا في قطاع الاتصالات.