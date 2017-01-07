مورينيو لـ “روني”: إنجاز مذهل.. وأنتظر هدفًا آخر

المواطن ـ نت

عبّر جوزيه مورينيو عن ارتياحه بتحقيق الفوز على ريدينج، بـ 4 أهداف دون رد، خلال مواجهة الدور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، السبت.

أشاد مورينيو بما يقدّمه لاعبوه على أرض الملعب، حيث قاتلوا ببسالةٍ، ولم يتوقفوا عن العمل من أجل ضمان تحقيق الانتصار، بالرغم من أن المباراة لم تكن ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحاته: “نعم، أنجزنا المهمة المطلوبة اليوم.. أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكلٍ جيد، لم نقتل المباراة مبكرًا، لكن سيطرنا على اللعب.. قمنا بعملٍ احترافي، والجميع حاولوا اللعب بشكلٍ جيد، ونجحوا في فعل ذلك حقًا أمام فريق صعّب علينا المباراة أحيانًا”.

فيما قال حول معادلة روني لرقم السير بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد: “إنه إنجاز مذهل، لكن أريد منه تسجيل هدف آخر من أجل تحطيم الرقم القياسي”.