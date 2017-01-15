موظفو أمن جامعة الإمام يتلفظون على معاق: انقلع .. أنت منت رجال !

المواطن - وليد الفهمي - الرياض

تلفظ موظفو الأمن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من مرة بألفاظ نابية.

وفي التفاصيل أوضح الطالب سلطان الحربي في شكوى تلقتها “المواطن” انه بتاريخ 13- 4 – 1438هــ وعند رغبتي بالدخول للمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقبع تحت مركز الملك سلمان للاحتفالات تواجد أحد رجال الامن عند بوابة الدخول، الأمر الذي استدعى الاستئذان منه للدخول حيث سمح لي بحكم أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف: قمت بالدخول برفقة السائق الخاص بي ولحق بي أحد رجال الأمن الآخرين بإحدى المركبات الصغيرات الأمر الذي استدعى توقفنا عند المواقف المخصصة لنا، حيث فوجئت بوجود شريط بلاستيكي عليها لعدم الوقوف و قمت بالتحدث إليه بأنني من ذوي الاحتياجات وآمل منك مساعدتي بإزالة الشريط البلاستيكي للوقوف ففوجئت برفضه وقوفي بالأماكن المخصصة لنا.

واكمل: تحدثت إليه مرة أخرى بأنني من ذوي الاحتياجات الخاصة والموقف مخصص لنا حيث قام بعد ذلك بإزالة الشريط وعند الوقوف بالمواقف قام بالتلفظ علي بقوله “يا شيخ انقلع” بدون أي أسباب تذكر ليقوم أحد زملائه الذين برفقته بالتلفظ هو كذلك بقوله “انت أصلاً منت برجال” بدون أي أسباب مقنعة للتلفظ علي بألفاظ نابية وخارجة عن الأخلاق والقيم.

وأردف الطالب سلطان الحربي: قمت بالاتصال بإدارة الأمن لتقديم الشكوى حيث حضر مدير المركز إلي وقام بأخذ شكواي.

واختتم الحربي شكواه لـ”المواطن ” بالقول: ما تعرضت له لم يكن المرة الأولى ولا العاشرة، مطالباً الجهات المعنية بجامعة الإمام والمسؤولين بإنصافه مما حدث من قبل رجال الأمن.