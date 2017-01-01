موظفو وزارة #الصحة يطالبون بـ” التحسين”

المواطن- عبد الرحمن دياب

طالب موظفو وزارة الصحة بتحسين أوضاعهم، خاصة وأن لديهم -بحسبهم- خبرة كبيرة ودراسات عدة في التخصصات الطبية، وهو ما يستوجب تحسين أوضاعهم والاهتمام بمطالبهم.

ودشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هاشتاج “#موظفي_الصحة_يطالبون_بالتحسين”، ليصل إلى الأكثر تداولًا خلال فترة قصيرة.

كتب الرشيدي: “من يحصل على مؤهلٍ أعلى من المؤهل إللي تعين عليه بدون ابتعاث أو إيفاد دليل على تطويره لنفسه، فهو يستحق تحسين”.

وقال أبو زيد: “أنا ناجح بممتاز مع مرتبة الشرف، واختبرت بالهيئة، ونجحت، وتم تصنيفي.. يا وزيرنا، نبي تحسين”.

فيما غرّد سعد خليف بقوله: “المشكلة، أنا نعمل بالصحة، ونعلم مدى احتياج وزارة الصحة لخريجي إدارة الخدمات الصحية، فلماذا كل هذه الدراسات لتحسيننا؟”.

أما محمد العداوني فقال: “مصنف أخصائي، ولدينا الخبرة الكافية بالإدارة، وعلى أتم الاستعداد بالمشاركة لرفع وإدارة الخدمات الصحية.. نريد الثقة”.

من جانبه، كتب حساب (سعودي وكل فخر) في رسالةٍ لوزير الصحة: “معالي الوزير، ننتظر التحسين، وننتظر أن نجني ثمار تلك السنين”.

فيما تعجّب يوسف مبارك: “درسوا على حسابهم، ومن أفضل الجامعات السعودية، وآخر شي يتم تهميشهم”.

وفي سياقٍ متصل، قال راحل: “معالي الوزير، أتعبونا المساعدين في وعودهم الكاذبة، كم خسرنا وكم تعبنا، نريد من سعادتكم متابعة الملف بنفسك”.

وشدّد خالد صقر على أنهم: “لا يريدون سوى العدل والمساواة بمن سبقهم، وبالتأكيد يستحقون نظرًا لمجهودهم في تطوير أنفسهم”.