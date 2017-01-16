موظف مصري يضرب ابنته حتى الموت والأسباب غامضة

المواطن – القاهرة

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة على يد والدها الموظف بدائرة مركز البلينا بسوهاج، جنوب مصر، وألقت الشرطة القبض على المتهم ويجري التحقيق في ملابسات الجريمة.

كانت البداية بتلقي أمن محافظة سوهاج، إخطاراً بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول “آية. ح. م” (18 عاماً) طالبة بمدرسة التمريض بسوهاج وتقيم ببندر البلينا “جثة هامدة”.

وانتقل مأمور المركز ورئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة المباحث حيث توصلت التحريات الأولية لوجود شبهة جنائية فـي الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة والدها (50 عاماً) كاتب بمدرسة ويقيم بذات الناحية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجات وتجمعات دموية بالوجه والشفتين واشتباه خلع بالرقبة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.