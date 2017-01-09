موظّفون جدد لإنجاز خدمات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعسير

موظّفون جدد لإنجاز خدمات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعسير

2017/01/09
الساعة 11:40 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
2060
0
طباعة
بلدية تثليث تنهي مجمل المشاريع التنموية وتحيد المخططات من السيول بلدية تثليث ساهمت بلدية محافظة تثليث في إنجاز نسبة كبيرة من مشاريع البنية التحتية وفق مواصفات عالية مع توازن تنفيذ المشاريع بما يحقق رغبة المستفيدين وقال رئيس بلدية تثليث محمد بن سالم الوادعي أن المشاريع شملت الطرق الميادين مجاري السيول والمركز الحضاري وتحسين الرؤية البصرية وتطوير أٌقسام البلدية في مجال الرقابة الشاملة وغيرها وانجاز تطوير المخططات السكنية وأفاد الوادعي أن بلدية محافظة تثليث أعلنت عن جاهزيتها لأي طارئ ونجاح مشروع تصريف السيول في المحافظة وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مشروع قنوات تصريف السيول في المحافظة حيث بلغت المسافة الإجمالية للمشروع ٧ كيلو مترات ويبلغ عرض القناة ٢٥ متراً وبلغت تكلفة المشروع ١٩ مليون ريال، فيما استكملت البلدية مشروع المركز الحضاري على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع وبلغت تكلفة المشروع ٢٩٠٠٠٠٠ ريال بالإضافة إلى ساحة احتفالات ومواقف للمركز بمساحة ٧٥٠٠ كما شملت مشاريع بلدية محافظة تثليث الطرق وتحسينها وتجميلها بمسافة المشروع : 149 كيلو متر وبلغت تكلفة تلك المشاريع 26 مليون ريال وأضاف أن مشاريع المتنزهات شملت إنشاء مشروع منتزه عام ومشروع ساحات عامة ويقعان على طريق الرياض – خميس مشيط بمركز جاش وقد بلغت تكلفتهما 11.6 مليون بمساحة 260500 متر مربع بالإضافة إلى مشروع مشروع إنشاء وتطوير حدائق (حديقة الملك عبدالله – حديقة المرور- حديقة المستشفى – حديقة البلدية ): تم إنشاء الحدائق على مساحة 32 ألف متر مربع , وقد بلغت التكلفة الإجمالية لها 7 مليون ريال , وقال الوادعي لوكالة الأنباء السعودية أن البلدية استخدمت برنامج تتبع مصادر السيول في المحافظة والمتجهة إلى بعض المخططات داخل المدينة حيث تم العمل على قنوات تصريف فرعية ورئيسية تضمن سلامة المخططات والطرق وتحييد السيول نتيجة هطول الأمطار مبيناً أن البلدية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها وفق رؤية هندسية تحسن من مدى الرؤية البصرية لتلك المشاريع حيث تم العمل على تحسين الطرق المحاذية لمجاري السيول والعمل على جسور في المخططات تضمن امتداد قنوات التصريف دون التأثير على منظومة تلك المخططات، وأضاف الوادعي إلى أن البلدية تقدم شكرها لأمانة منطقة عسير ومحافظة تثليث لدعم كافة المشاريع التنموية في المحافظة والتي تحقق نتائج ملموسة بما في ذلك مشاريع الرقابة وتهيئة المخططات والطرق الرئيسية لا سيما أن محافظة تثليث ملتقى لعدد من الطرق وترتبط بمنطقة نجران ومنطقة الرياض لذلك فهي تتهيأ على مستوى تنوع الخدمات فيما يحقق للزائر كافة متطلباته مشيراً إلى أن البلدية تعمل على برامج توعوية من خلال اللوحات الإعلانية وتساند كافة الجهات الخدمية والأمنية والمجتمعية وفقاً لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية ونسعى لأن تكون محافظة تثليث مدينة متميزة في كافة المجالات والخدمات ونسعى إلى النوعية والتجديد.

المواطن- سعيد آل هطلاء- عسير

في خطوةٍ تسعى لخدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصةً العملاء في الضمان الاجتماعي، قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على دعم مكاتب الضمان الاجتماعي، في أغلب محافظات منطقة عسير، بموظّفين من مكتب العمل للتسهيل على المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم في مكانٍ واحد، تخفيفًا عليهم وخدمةً لهم، وخاصةً أن أغلب المستفيدين من كبار السن والنساء، الأمر الذي جعل إنجاز خدماتهم في مكانٍ واحد أفضل.
أشار إلى ذلك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير “حسين بن حمد المري”، مضيفًا أن تقديم هذه الخدمه سهّلت على العملاء الذهاب من مكتب الضمان الاجتماعي إلى مكتب العمل لتنفيذ الخدمة من هناك، وأن ما تم ما هو إلّا إجراء يسعى الجميع في الوزارة لتقديمه للعملاء والمستفيدين لتقديم الخدمة لهم بيسرٍ وسهولة، وتحقيق مصالحهم وخدمتهم بشكلٍ أفضل وأسرع.

ولفت إلى أنه تم عمل وحدات خدمات شاملة سيتم إطلاقها بدءًا من الأسبوع القادم في باقي محافظات منطقة عسير، حيث تقدّم جميع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مكانٍ واحد من ضمانٍ، ورعاية، وتنمية، وعمل من مكانٍ واحد فقط، مضيفًا أن بدء العمل بهذه الوحدة في محافظة خميس مشيط التي تقدّم جميع هذه الخدمات من مكانٍ واحد لجميع عملاء الوزارة.


قد يعجبك ايضاً

2545 مصاباً و999 متوفى و486 ألف مخالفة مرورية بعسير خلال عام

المواطن – سعيد أل هطلاء – عسير  