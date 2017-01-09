موظّفون جدد لإنجاز خدمات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعسير

المواطن- سعيد آل هطلاء- عسير

في خطوةٍ تسعى لخدمة عملاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصةً العملاء في الضمان الاجتماعي، قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على دعم مكاتب الضمان الاجتماعي، في أغلب محافظات منطقة عسير، بموظّفين من مكتب العمل للتسهيل على المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم في مكانٍ واحد، تخفيفًا عليهم وخدمةً لهم، وخاصةً أن أغلب المستفيدين من كبار السن والنساء، الأمر الذي جعل إنجاز خدماتهم في مكانٍ واحد أفضل.

أشار إلى ذلك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير “حسين بن حمد المري”، مضيفًا أن تقديم هذه الخدمه سهّلت على العملاء الذهاب من مكتب الضمان الاجتماعي إلى مكتب العمل لتنفيذ الخدمة من هناك، وأن ما تم ما هو إلّا إجراء يسعى الجميع في الوزارة لتقديمه للعملاء والمستفيدين لتقديم الخدمة لهم بيسرٍ وسهولة، وتحقيق مصالحهم وخدمتهم بشكلٍ أفضل وأسرع.

ولفت إلى أنه تم عمل وحدات خدمات شاملة سيتم إطلاقها بدءًا من الأسبوع القادم في باقي محافظات منطقة عسير، حيث تقدّم جميع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من مكانٍ واحد من ضمانٍ، ورعاية، وتنمية، وعمل من مكانٍ واحد فقط، مضيفًا أن بدء العمل بهذه الوحدة في محافظة خميس مشيط التي تقدّم جميع هذه الخدمات من مكانٍ واحد لجميع عملاء الوزارة.