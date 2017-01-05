موقع علي بابا يحتكر الشحن البحري العالمي بصفقة ميرسيك

المواطن – الرياض

طموح موقع علي بابا لا ينتهي، حيث تحول الموقع لأكبر المواقع للشحن عبر العالم، ولم يكتف بذلك بل دخل في شراكات واستثمارات مكنته من احتكار سوق الشحن حول العالم، وكان آخر تلك الصفقات الدخول في شراكة مع شركة ميرسيك التي تعد أكبر شركة شحن حاويات حول العالم.

ويستهدف موقع علي بابا من تلك الشراكة تقديم خدمة حجز مساحات لشحن البضائع على متن السفن، في خطوة تمكن الموقع من التخلي عن وسطاء الشحن التقليديين.

يذكر أن موقع علي بابا دوت كوم يعد أكبر وأهم موقع صيني للتجارة الإلكترونية، والموقع متخصص في تداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم وبلغات متعددة.

وتمتلك مجموعة علي بابا القابضة حصة 71.5% من مجموع أسهم موقع علي بابا في بورصة هونج كونج، حيث يمتلك مؤسسها “جاك ما”، رجل الأعمال الصيني، وأسرته حصة 7.4 % من مجموع الشركة القابضة.

يعتبر موقع علي بابا دوت كوم شريكاً إلى جنب خدمة التجارة الأمريكية (وزارة التجارة الامريكية) وموقع مجلس هونج كونج لتنمية التجارة لمقدمي الخدمات الدولية “جلوبال تريد دوت نت”.

وكانت بلومبرج قد قدرت في بداية شهر فبراير 2014، قيمة موقع علي بابا بمبلغ 153 مليار دولار.