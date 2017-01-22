موقع نور يتجاهل أسئلة الزوار حول نتائج الاختبارات

المواطن – سعد البحيري

زيارة واحدة إلى موقع نور على الإنترنت تكفي لإصابتك بالإحباط وخيبة الأمل؛ نظراً لنقص المعلومات حول النظام وغياب وسائل المساعدة.

موقع نور التابع لوزارة التعليم هو البوابة المخصصة لتسجيل الطلاب في المراحل الأولية وكذلك عرض النتائج الخاصة بالاختبارات للمراحل التعليمية المختلفة.

كما يقوم موقع نور بإتاحة تحديث البيانات الخاصة بمنسوبي وزارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية.

للوهلة الأولى عند الدخول إلى موقع نظام نور لن تجد أساسيات المعلومات المتوفرة في أي موقع مثل ” من نحن” أو ” الأسئلة الشائعة” وسائل الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي.

لا يقدم موقع نور للطالب ولا لولي الأمر أية وسيلة مساعدة ولا يتيح له إلا الدخول عبر الصفحة الرئيسية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

في صفحة الأسئلة الشائعة على موقع نور لن تجد أية معلومات حيث لا توجد أسئلة ولا إجابات بالرغم من أن هذه الصفحة مخصصة لعرض أبرز التساؤلات والرد عليها إلا أنها تأتي فارغة إلا من ثلاث كلمات فقط ” لا توجد معلومات”

المساعدة الوحيدة التي يقدمها موقع نور هي الحصول على كلمة سر جديدة في حال فقدان القديمة بشرط إدخال رقم الهوية ليتم إرسال رمز التحقق عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

يذكر أن موقع نور قد أعلن استمرار وقف تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية؛ بسبب الانشغال بالاختبارات ونتائج الطلاب.

وقال موقع نور في رسالة ترحيبية إنه نظراً لدخول فترة الاختبارات وتركيز الجهود على متابعة سير اختبارات الطلاب؛ فقد تقرر إيقاف تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية مؤقتاً، على أن يستأنف التحديث بداية الفصل الدراسي الثاني.