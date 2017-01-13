مونديال اليد: فوز روسيا على اليابان وخسارة افتتاحية لتونس

المواطن - الرياض

فازت روسيا على اليابان 39-29، في حين خسرت تونس مباراتها الاولى امام مقدونيا 30-34 الخميس، في منافسات بطولة العالم في كرة اليد المقامة في فرنسا.

في المجموعة الاولى، حققت روسيا فوزا مريحا على اليابان 39-29، بعد شوط اول متقارب انتهى لصالح الفائز 18-15.

وكانت فرنسا حاملة اللقب، افتتحت البطولة مساء الاربعاء بأولى مباريات هذه المجموعة، وحققت فوزا كاسحا على البرازيل بفارق 15 هدفا 31-16 (الشوط الاول 17-7).

وفي المجموعة الاولى ايضا، حققت النروج فوزها الاول على حساب بولندا 22-20.

وفي المجموعة الثانية، خسرت تونس اولى مبارياتها امام مقدونيا 30-34، علما ان المنتخب العربي انهى الشوط الاول متقدما 14-13.

وفرض المقدونيون رقابة لصيقة في المباراة على النجم التونسي وائل جالوز وحدوا من خطورته. ولم تفلح الاهداف التسعة لافضل مسجل تونسي اسامة بوغانمي، في انقاذ منتخب بلاده من خسارة مباراته الافتتاحية.

وفرضت مقدونيا ايقاعها في ربع الساعة الاخير من المباراة، وكان افضل مسجل لها كيريل لازاروف مع 12 هدفا.

وفي المجموعة نفسها التي تقام مبارياتها في مدينة متز، تفوقت سلوفينيا على انغولا بفارق مريح 42-25 (الشوط الاول 22-13) واسبانيا على ايسلندا 27-21.

وتبدأ الجمعة مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، فتلعب قطر وصيفة مونديال 2015 مع مصر، والسويد مع البحرين، والدنمارك مع الارجنتين. اما في الثالثة، فتلتقي كرواتيا والمملكة العربية السعودية، وألمانيا والمجر. اما في المجموعة الاولى، فتلتقي فرنسا مع اليابان.