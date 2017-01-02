نائب أمير حائل للمتنازل عن القصاص من قاتل ابنه: ما عند الله خير وأكبر

المواطن – حائل

رحّب نائب منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز بالشيخ سعد بن صايل الغضوري العنزي الذي تنازل -لوجه الله- عن حقه في القصاص من قاتل ابنه بعد شفاعة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وذلك بمكتبه في الإمارة.

وأثنى الأمير عبد العزيز على شهامة المتنازل، وتجاوبه مع مساعي الخير، وإن ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا، سائلًا الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال.

كما قدّم شكره لجهود الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز الموفّقة، مشددًا على أن هذا الفعل الكريم ليس بمستغرب على هذه البلاد، ولا على قيادتها، وأبنائها الذين دائمًا ما يتسابقون على فعل الخير.

و دعا الله أن يحمي الوطن وقيادته، وأن يديم هذه اللحمة المتينة بين مختلف فئات المجتمع السعودي المتكاتف.