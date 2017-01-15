نادي ألمع يشارك في حملة التبرع بالدم للمرابطين

المواطن - سعيد أل هطلاء - رجال ألمع

شارك نادي ألمع الرياضي بالتبرع بالدم في الحملة التي نظمها القطاع الصحي برجال ألمع في إطار المسؤولية الاجتماعية للنادي تجاه جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي.

وأوضح رئيس نادي ألمع، فايع بن يحيى الحياني، أن أعضاء نادي ألمع حرصوا على المشاركة في هذه الحملة، مشيراً إلى أن واقع المسؤولية المجتمعية للنادي تقوم على تنمية روح البذل والعطاء في نفوس أعضاء النادي مما يجعلهم مستعدين للتضحية بأغلى ما لديهم من أجل أرواح جنودنا البواسل الذين نذروا أرواحهم في خدمة الدين والوطن.

وتابع أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات تعزز مبادئ الشراكة مع مكونات المجتمع والالتزام بقضاياه، وتعبيراً عن المسؤولية المجتمعية للنادي.