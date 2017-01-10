ناس جت تواصل إنجازاتها وتنطلق في الأجواء بكفاءة واحترافية منسوبيها

المواطن – الرياض

واصلت شركة ناس جت، الشركة الرائدة في حلول الطيران الخاص، تميزها بالعمل على برامج تطوّر جميع المنتمين لها من موظفين، والعمل على تدريب طواقم الطيارين ليصلوا مراحل متقدمة من الخبرة والكفاءة، وذلك بخطوات تطويرية تهدف إلى زيادة الكفاءة، والعمل باحترافية على معايير عالمية في الأمن والسلامة.

وقدّمت ناس جت دورات تدريبية لجميع موظفيها على نظام إدارة السلامة (SMS)، حيث يساهم هذا النظام في احترافية إدارة المخاطر عند حدوثها والطريقة المثالية للتحكم بها من خلال اتّباع إجراءات منظمة ومجربة وخاضعة لأنظمة إدارة المخاطر.

كما أنّ ناس جت تعتمد تدريب طياريها مرتين في العام في (Flight Safety International)، وهي منظمة عالمية معتمدة للتدريب في عالم الطيران، حيث يتلقى فيها طيارو ناس جت دورات متخصصة احترافية، وتدريباً على أحدث التقنيات المصممة لمحاكاة الطيران لأجل رفع الكفاءة في خبرة التعامل مع المخاطر.

ولا يقتصر التدريب في هذه المنظمة على الطيارين فقط، بل يتم تدريب المضيفين للتحقق بشكل دائم بأنهم على كفاءة عالية في متطلبات الطيران التجاري.

وقد تحقق كل هذا الاهتمام برفع الكفاءة والتدريب الاحترافي على أن يكون تاريخ شركة ناس جت بلا أي حادث طيران منذ تأسيسها عام 1999م، وحصولها في عام 2016م على الاعتماد IS-BAO))، وهو اعتماد يتم الحصول عليه من المجلس العالمي للطيران التجاري عند تحقيق المعايير العالمية لعمليات تشغيل الطيران التجاري، حيث يأتي هذا الاعتماد للتأكيد على أنّ ناس جت هي شركة الطيران الخاص التي حققت أعلى مستوى من الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة في المنطقة.

وتعمل ناس جت على إدارة وتشغيل طائرات مسجلة بأربع دول مختلفة، وهي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكيمان وسان مارينو، حيث تعتبر الشركة الوحيدة في المنطقة المسجلة في أربع دول مختلفة كمشغل طيران معتمد.