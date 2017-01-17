ناصر القصبي وسعيد بن فروة .. القصة الكاملة

المواطن – الرياض

باتت قصة الفنان الكوميدي ناصر القصبي والداعية سعيد بن فروة حديث الشارع والمواطن السعودي والعربي على حد سواء، بعد حالة الشد والجذب فيما بينهما وصولاً إلى حد التقاضي، والدخول في صراع عبر أروقة المحاكم، حيث اتهم ناصر القصبي الداعية بن فروة بسبه وتكفيره، فيما رفضت محكمة الاستئناف في عسير الحكم الصادر من محكمة “أحد رفيدة” ضد بن فروة، بسجنه لمدة 45 يوماً، بتهمة تكفير وسب الممثل ناصر القصبي في خطبة بأحد المساجد.

وبررت استئناف عسير الرفض بأنه جاء بسبب بما تعلمه عن بن فروة من الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، معتبرةً حكم المحكمة الجزائية بسجنه في غير محله.

كما رأت محكمة الاستئناف أن الممثل ناصر القصبي ممن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه، كالقضاة، والعلماء، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والصالحين، والتشبه بالنساء، وأنه قد صدر عنه بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 21685 في 1421/‏9/‏7، جاء فيه بيان المخالفات الشرعية التي يقوم بها، وختم البيان بتحريم مشاهدة تلك المسلسلات ونشرها، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وأعادت استئناف عسير الحكم للمحكمة الابتدائية مرفقاً بعدد من الملاحظات، منها أن الحكم الصادر ضد بن فروة بالسجن لمدة 45 يوماً في غير محله؛ لكونه من أهل الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، كما أنه لم يذكر الممثل بالاسم.

وكان الحكم الذي رفضته الاستئناف قد صدر عن المحكمة الجزائية، منذ عدة أشهر بسجن بن فروة لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل بعد ثبوت إدانته بسب القصبي والتشهير به.