نايف الصحفي: مدرب الاتحاد اعتنق الإسلام

نايف الصحفي: مدرب الاتحاد اعتنق الإسلام

2017/01/26
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

استقبلت الجماهير الرياضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأً سارًّا من خلال الداعية الإسلامي الشهير، نايف الصحفي، والذي أعلن أن مدرب حراس المرمى في نادي الاتحاد، سابينو، اعتنق الإسلام ونطق الشهادتين، قبل قليل، في مكتب بلاغ بالمطار القديم.

وقال الصحفي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “إسلام مدرب الحراس سابينو بنادي الاتحاد قبل قليل في مكتب بلاغ للدعوة والإرشاد بالمطار القديم. نسأل الله لنا وله الثبات”.

وكان رئيس قسم الدعوة في المكتب التعاوني بالمطار القديم بجدة، بدر السلمي، أول من أعلن الخبر على تويتر حيث نشر تغريدة جاء فيها: “نبشركم بفضل الله اسلم قبل قليل في مكتب نادي بلاغ بالمطار القديم مدرب حراس نادي الاتحاد سابينو”.

السلمي الصحفي

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