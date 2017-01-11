نجم الاتحاد “الصاعد” يُنهي الشكوك بتغريدة!

المواطن ـ محمد سلام

نفى لاعب خط وسط نادي الاتحاد “خالد السميري” صحة ما نُشر حول رفضه عرض الإدارة الاتحادية لتجديد عقده مع العميد، مؤكدًا على أنه في بداية مشواره الاحترافي مع الفريق، وسيقدّم كل ما لديه من أجل إسعاد جماهير الذهب.

وقام السميري، من خلال حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، بإنهاء الشكوك التي راودت جماهير الاتحاد بشأن مستقبله مع الفريق، وقال: “كل الاحترام لصحيفة (عكاظ) والقائمين عليها، لكن ما نُشر في عدد اليوم غير صحيح.. ارتداء شعار الاتحاد هو شرف نِلته اليوم، ولن أفرّط فيه”.

وتابع اللاعب الصاعد: “ما زلت في بداية مشواري، وسأبذل كل ما أستطيع لخدمة نادي الاتحاد، وردّ جزء بسيط من جميل مدرّج الذهب”.