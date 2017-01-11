نجم الاتحاد: هؤلاء لا يستطيعون إدارة (بقالة)!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد محترف نادي الاتحاد، اللاعب الكويتي “فهد الأنصاري”، أن الخطأ الأكبر في قضية إيقاف النشاط الرياضي للكويت كان تسليم القضية لأشخاص لا تستطيع إدارة “بقالة”، على حد تعبيره، موضحًا أنه من الطبيعي خسارة القضية، واستمرار تعليق النشاط الرياضي في الكويت.

وقال فهد في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “أكبر غلطة أننا سلّمنا القضية الرياضية لأشخاص لا تستطيع أن تدير بقالة، فمن الطبيعي خسارتها”.

وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية أعلنت تعليق النشاط الرياضي للكويت بسبب تعارض بعض القوانين المحلية مع المواثيق الأوليمبية الدولية، وأدّى قرار “الفيفا” إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وانتهت -رسميًا- اليوم، الأربعاء، المُهلة المحدّدة للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتوفيق أوضاعه، والردّ بشأن تأكيد مشاركة الكويت في التصفيات النهائية المؤهّلة لكأس العالم.