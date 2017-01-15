نجم النصر على رادار الأهلي !

نجم النصر على رادار الأهلي !

2017/01/15
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الاهلي والنصر

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت مصادر مُطلعة أن إدارة النادي الأهلي تراقب من بعيد سير المفاوضات بين إدارة نادي النصر ولاعب الفريق عوض خميس، والذي سيدخل بعد أيام قليلة الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي ناد يرغب في الانتقال إليه دون الرجوع لإدارة العالمي.

وأوضحت أن الإدارة الأهلاوية ترغب في تعزيز صفوف الفريق باللاعب عوض خميس، والذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز، ويقدم مستويات طيبة مع فريقه منذ الموسم الماضي، لكنها لا تريد الدخول في مفاوضات مباشرة خلال الوقت الحالي، احتراما للعلاقة الودية بين إدارتي الناديين.

 

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