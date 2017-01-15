نجم النصر على رادار الأهلي !

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت مصادر مُطلعة أن إدارة النادي الأهلي تراقب من بعيد سير المفاوضات بين إدارة نادي النصر ولاعب الفريق عوض خميس، والذي سيدخل بعد أيام قليلة الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي ناد يرغب في الانتقال إليه دون الرجوع لإدارة العالمي.

وأوضحت أن الإدارة الأهلاوية ترغب في تعزيز صفوف الفريق باللاعب عوض خميس، والذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز، ويقدم مستويات طيبة مع فريقه منذ الموسم الماضي، لكنها لا تريد الدخول في مفاوضات مباشرة خلال الوقت الحالي، احتراما للعلاقة الودية بين إدارتي الناديين.

هذا وكانت مصادر نصراوية قد اكدت أن إدارة العالمي طالبت عوض خميس بالرد السريع على عرض تجديد عقده وذلك قبل دخوله فترة الأشهر الـ6 الحرة، وتخشى الإدارة النصراوية من دخول أندية بشكل رسمي على خط التفاوض وتصعيب المهمة في مفاوضات التجديد مع خميس. وأوضحت أن اللاعب لا يمانع التجديد إلا أنه طالب بمساواته مع آخر العقود التي أبرمت لزملائه، وهو عقد شايع شراحيلي الذي منح فيه أكثر من مليون ريال فوق السقف الأعلى.