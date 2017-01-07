نجم بايرن ميونيخ: لا أستبعد الذهاب إلى الصين

المواطن ـ نت



علّق النجم الهولندي “آريين روبن” لاعب فريق بايرن ميونخ على الأخبار التي تشير إلى قُرب انتقاله إلى الدوري الصيني ليلحق بركب العديد من النجوم الذين انتقلوا إلى البلدي الأسيوي.

قال روبن في حديثه مع الصحافة الألمانية: “كل شخص يجب عليه أن يقيّم هذا الأمر، لا يمكن لأي شخص أن يقول إن هذا ليس خيارًا، ولكني لا أقول إنني سوف أذهب”.

كما أضاف: “أنا الآن في بايرن ميونخ، وأخطط بشكلٍ قليل بكل تأكيد، أتحدّث مع زوجتي، أنا في أعلى المستويات في هذه اللحظة، ويجب أن نرى ماذا سيحدث بعد ذلك”.

وتابع: “عائلتي تأتي في المقام الأول، لكن تجربة الحياة، والعيش في مكانٍ آخر في الولايات المتحدة، أو الصين ربما تأتي وربما لا، ربما سوف أعود إلى وطني، أنا لا أستبعد أي شيء”.