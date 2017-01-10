نجم منتخب مصر: الفيفا قام بتزوير صوتي!

المواطن ـ محمد سلام

وجّه حارس مرمى المنتخب المصري “عصام الحضري” انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وذلك عقب إعلان فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب على مستوى العالم، حيث قام موقع “الفيفا” بنشر أصوات مدرّبي وكباتن المنتخبات.

وأوضح الحضري في تصريحاتٍ خاصة لموقع (كورابيا): “الأمر أصابني بالذهول عندما رأيت أن تصويتي لـ ليونيل ميسي لاعب برشلونة”، مؤكدًا أنه قام بالتصويت لكريستيانو رونالدو كخيارٍ أول، وميسي كخيارٍ ثانٍ.

وتجدر الإشارة إلى أن “الفيفا” يقوم بإرسال بطاقات خاصة لمدرّبي وكباتن المنتخبات من أجل التصويت علي جوائز الاتحاد الدولي التي تتمثّل في أفضل لاعب، وأفضل مدرّب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرّبة، فيما فاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 متفوقًا على غريمه ليونيل ميسي.