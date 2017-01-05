“نحو خدمات إلكترونية ذكية” مسرحية للتعريف بجهود #الجوازات في الجوف

المواطن – متعب النماصي – الجوف

ضمن فعاليات مهرجان الزيتون المزمع إقامتة بمنطقة الجوف بتاريخ 28 / 4 / 1438، ‎حرص قسم العلاقات العامة والإعلام بجوازات الجوف على إضافة بعض الفعاليات التثقيفية حول أنظمة الجوازات، من خلال العروض المسرحية الاجتماعية تحت عنوان “‎الجوازات نحو خدمات إلكترونية ذكية” كتابة وتأليف وإعداد العقيد عبدالمنعم الحيزان.

ويقوم بالأداء عدد من طلاب مدارس سماء الإبداع الأهلية البارزين في هذا المجال، حيث تعرض خلال فترة المهرجان.

وأوضح العقيد الحيزان أن أبزر أهداف المسرحية هو تعريف المواطن بخدمات الجوازات، والتعريف بأهميتها والحث على الاستفادة منها للحصول على خدمات اجتماعية مميزة.