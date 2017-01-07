نصراوي مداعبًا “أيالا”: طلّق زوجتك!

المواطن ـ محمد سلام

أبدت الجماهير النصراوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حزنها الشديد من موقف زوجة محترف الفريق فيكتور أيالا، ورفضها الحضور إلى السعودية، وهو الأمر الذي قد يتسبّب في عدم استمرار الدولي الباراغوياني مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

تفاعلت الجماهير النصراوية مع هذه الأنباء، حيث أكّد العديد على أهمية أيالا في صفوف الفريق النصراوي، مُطالبين زوجة اللاعب بتغيير موقفها برفض الحياة في السعودية، وقال أحد المشجّعين: “زوجة أيالا تجبره على ترك النصر.. يا بنت الحلال، قسمًا بالله عندنا مطاعم”، فيما داعب مشجع آخر أيالا وطالبه بالطلاق من زوجته كي يُكمل مسيرته مع النادي العاصمي.

وكانت مصادر نصراوية أكّدت أن أيالا يُصر على عدم العيش بعيدًا عن أسرته، وأنه ما يزال يقدّم العروض المغرية لعائلته لإقناعها بالحضور معه إلى الرياض، الثلاثاء المقبل، من خلال التأكيدات لها بوجود سكن فاخر، مع تأمين تذاكر سفر (ذهاب وإياب) كل 3 أشهر، فيما علّلت زوجته عدم الحضور للسعودية إلى عمر مولودها الذي لم يتجاوز الشهرين.

جدير بالذكر أن أيالا انضم لصفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي لانوس الأرجنتيني نظير 2 مليون دولار لمدة عامين.