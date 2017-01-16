نصراوي يدعم صفوف الاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

توصّلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاقٍ نهائي مع لاعب النصر السابق، عصام القرني، لتمثيل الفريق الاتحادي حتى نهاية الموسم الجاري كلاعبٍ هاوٍ.

ونجح المفاوض الاتحادي، عبد الله شرف الدين، من خلال اجتماعه مع اللاعب، في إقناعه بتمثيل الفريق إلى نهاية الموسم، كلاعبٍ هاوٍ، مقابل حصوله على رواتب شهرية فقط لتدعيم دكّة بدلاء الفريق.

وكان اللاعب قد حصل على مخالصةٍ مالية قبل أيام من نادي النصر، ليعود إلى بيته الأول، الاتحاد، الذي غادره إلى العالمي في العام 2013م.

وكان مدرّب النصر، زوران ماميتش، قد أوصى بالاستغناء عن القرني لعدم قناعته بقدرات اللاعب الفنية، ما اضطرّه إلى تحويله للتدرّب مع الفريق الأوليمبي في الآونة الأخيرة، على الرغم من حاجته لمحاور ارتكاز.