نصيحة هامة حتى لا يُخترق حسابك على “واتس آب”

المواطن – وكالات

يتحول واتس آب إلى منفذ خطير للقرصنة الإلكترونية، وذلك بحسب رأي خبراء.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فالقراصنة الإلكترونيون يستخدمون التطبيق في إرسال فيروسات صوب الهواتف، لأجل الوصول إلى ما فيها من بيانات مثل البطاقات البنكية والبريد الإلكتروني.

ويكفي أن يفتح مستخدم واتساب ملفات مشبوهة أرسلت إليه، حتى تصبح معلوماته متاحة للقراصنة، بشكل كامل.

وحذّر الخبراء من فتح الملفات التي لا تبدو ذات قيمة، حتى وإن كان المرسل صديقًا للمتلقي، على اعتبار أن الفيروسات قد تنتقل في بعض الأحيان بين الهواتف بشكل تلقائيّ.