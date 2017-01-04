نقاشات حادة في جلسة بلدي “السهي” بسبب “صك ٧” وتعثّر المشاريع

المواطن- عمر عريبي- جازان

شهد اللقاء المفتوح الذي نظّمه المجلس البلدي بالسهي مداخلات قوية ونقاشات حادة بين المواطنين ممّن حضروا اللقاء، وأعضاء المجلس البلدي بالسهي.

قال رئيس المجلس إسماعيل يحيى صميلي، في كلمته، إن المجلس هو للمواطنين ومن أجلهم، ويعمل لإنجاز ما يسعدهم من مشروعات، ويتلمّس احتياجاتهم، كما طالب المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس البلدي عبر القنوات المخصّصة لذلك.

بعد ذلك، تم عرض مشهد عن إنجازات وأعمال المجلس، خلال الفترة السابقة، ثم فُتح باب النقاش للمواطنين، حيث تركّزت أغلب النقاشات عن افتقاد عدد من القرى لبعض الخدمات، وأيضًا الحاجة لتطوير الخدمات الأخرى الموجودة في القرى، وخاصةً الحدائق والمسطّحات الخضراء.

فيما رد رئيس المجلس بأن المجلس يقوم بصيانةٍ دورية للحديقة الموجودة في ديحمة، بالإضافة إلى وجود حديقتين في الإسكانات.

كما سأل مواطن عن قرار البلدية بإزالة أحواش المواشي من قرية المقالي ونقلها دون وجود مكان بديل، وأوضح رئيس البلدية أن إخراج المواشي تم حسب تعميم الوزارة، وذلك خوفًا من فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم طرح عدّة مواقع للاستثمار.

وردًا على سؤال أحد المواطنين عن تسعيرة المطاعم، أوضح رئيس البلدية أن وضع التسعيرة ليس من اختصاص البلدية، وهي تلزم أصحاب المطاعم بوضع تسعيرتها أمام الزبائن، ولكنها لا تستطيع إلزامهم بسعرٍ محدد.

بعد ذلك، تحدّث عدد من المواطنين والحضور عن المشاريع المتعثّرة، حيث أوضح رئيس المجلس أنه تم عقد اجتماع بالمقاولين المتعثّرين، وتم حصرهم من أجل تلافي ذلك.

كما أوضح رئيس البلدية أن مشكلة تعثّر المشاريع تعد مشكلةً كبيرة قائلًا: “نحن نضع شرط ١٠٪‏ من قيمة المشروع كشرطٍ جزائي على المقاول المتعثّر، ولكن بعض المقاولين لا يهتمّون بهذا المبلغ، كما أننا استبعدنا سحب المشاريع من المقاولين المتعثّرين، وذلك لأن سحب المشاريع سوف يزيدها تعقيدًا وليس حلًا، لأنك عندما تسحب المشروع من المقاول لا بد أن تعيده للطرح مرةً أخرى، وهذا يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت، كما أنه يمكن أن يدخل المقاول المتعثّر في المناقصة ويفوز بها، وبالتالي نعود للدوامة نفسها مجددًا”.

كما أضاف عضو المجلس البلدي السابق ماجد جوهري أن المقاول لا يهمه أن تأخذ تعهّد عليه أو تسحب منه ١٠٪‏، لأنه يعرف أن النظام معهم، والنظام يحمي المقاولين ويقف في صفّهم قائلًا: “نحن جميعًا تحت رحمة المقاولين”.

فيما اقترح جوهري وضع قائمة سوداء للمقاولين المتعثّرين، حيث تكون الأسماء مُعمَّمة على كل البلديات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المقاولين المتعثّرين.

ثم بعد ذلك، سأل مواطن حول “صك ٧”، وقال: “إننا نسمع عنه منذ صغرنا، ولكننا لا نعرف حدوده ولا ماهيته، ودائمًا عندما نقدم على أي خدمة، نجد البلدية تعترضنا بحجّة أن الأراضي داخل (صك ٧)”.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أنه تم الاجتماع مع مدير الأراضي في البلدية لمعرفة “صك ٧” وحدوده، علمًا بأن الصك صُدر من جهةٍ قضائية، وأصبح معلمًا أساسيًا.

وقال رئيس البلدية: “إن أي مواطن يشعر بأنه متضرّر من (صك ٧)، فإنه يجب عليه اللجوء للقضاء، فالصك صادر بأمرٍ قضائي، ونحن مجرّد جهة منفّذة، وعندنا نظام نلتزم بتطبيقه، وأي أرض تدخل في (صك ٧ )، فإنها تعتبر ملك للدولة”.