نقل السوق الشعبي من عزيزية الدمام إلى شاطئ نصف القمر

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بنقل السوق الشعبي من منطقة العزيزية إلى شاطئ نصف القمر؛ تقديراً ودعماً للأسر المنتجة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن بلدية الظهران أعدت مساحة كافية للسوق في موقعه الجديد، مع مراعاة إيجاد مواقف سيارات عديدة ومداخل ومخارج للسوق ميسرة، مع مراقبة يومية للمنتجات المعروضة ومنع الأجانب من العمل في السوق.

وأضاف الصفيان أن البلدية أعدت حاويات للنظافة وفريقاً من العمالة للنظافة طوال فترة السوق؛ لعدم تكدس النفايات، واشترطت أمانة المنطقة الشرقية أن يكون صاحب البسطة سعودي الجنسية.

وأشار الصفيان إلى أن السوق يعتبر من الأسواق القديمة في المنطقة الشرقية ويرتاده العديد من زوار شاطئ نصف القمر والمنطقة الشرقية، ويحتوي السوق على منتوجات المنطقة الشرقية والتراثية القديمة، مشيداً بتعاون وجهود الشرطة والمرور في السوق، ولها الدور كبير للحفاظ على الممتلكات وتنظيم المتسوقين أثناء الدخول والخروج.