نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يراود مانشستر يونايتد

المواطن – أحمد بيومي

رويداً رويداً يقترب نادي مانشستر يونايتد لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد فوزه بهدفين نظيفين على هال سيتي في مباراة نصف النهائي التي شهدها ملعب أولد ترافورد مساء أمس الثلاثاء.

وساهم في فوز مانشستر يونايتد تألق لاعبيه بوجبا وماتا وميخيتاريان، حيث قدم بوجبا مستوىً رائعاً وتألق وتفوق على نفسه وساهم في فوز فريقه على هال سيتي العنيد.

إلا أن براعة ميخيتاريان وتفوقه على نفسه خلال المباراة ساهمت وعززت فوز فريقه، ولولا الفرص الضائعة لكان الفارق كبيراً ولحقق مانشستر يونايتد فوزاً تاريخياً على هال سيتي، خاصة أن ميخيتاريان أهدر فرصتين خلال المباراة، لتسجيل هدفين أحدهما من انفراد بالمرمى.

يذكر أن هذه الخسارة هى الأولى لمدرب هال سيتي الجديد ماركو سيلفا، بعد تعيينه مؤخراً، حيث فاز فى المباراة الماضية على سوانسي سيتي بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزى.

وبهذه النتيجة يقترب مانشستر يونايتد لنهائى البطولة قبل مباراة العودة المقررة 26 يناير، بينما سيلتقى ساوثهامبتون أمام ليفربول غداً في المباراة الأخرى بنصف النهائي.